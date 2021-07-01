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В Уганді сотні людей отримали фейкову вакцину від коронавірусу

Лікар, який проводив "щеплення", втік. 

В Уганді сотні людей отримали фейкову вакцину від коронавірусу
Фото: EPA/UPG

В Уганді сотні людей були щеплені підробною вакциною від коронавірусу. Про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Daily Monitor.

"Вміст етикеток, як підозрюють, було або викрадено, або підроблено", - повідомила голова урядового управління охорони здоров'я Валлен Намару. 

Щепили підробкою з 15 травня по 17 червня. Лікар, який проводив "вакцинацію", втік, але правоохоронці затримали двох медсестер.

Підробні ампули відрізнялися від справжнів об'ємом, адже вони були більше п'яти міліметрів. Влада попередила, що шахраї замість справжнього препарату можуть використовувати звичайну воду. Розробку якої саме компанії фальсифікували – не повідомляється. 

Нагадаємо, у лютому поліція Китаю заарештувала понад 80 осіб за розповсюдження підробленої вакцини проти коронавірусу і конфіскувала понад 3 тис. доз речовини, яка видавалася зловмисниками за вакцину. Про підробки повідомляли і в інших країнах, зокрема Польщі та Мексиці, де замість Pfizer кололи іншу речовину. 

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