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Путін: Росія відправила на окупований Донбас 90 тис. доз вакцини від ковіду і поставить ще

"Уже тисяч 90 доз вакцини завезли. Додатковий обсяг буде поставлено".

Путін: Росія відправила на окупований Донбас 90 тис. доз вакцини від ковіду і поставить ще
Фото: скріншот трансляції

Президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ відправила на окуповану територію Донецької і Луганської областей 90 тисяч доз вакцини від коронавірусу.

Про це він сказав під час прямої лінії 30 червня, відповідаючи на прохання одного з глядачів з окупованої території завезти вакцину.

"Уже тисяч 90 доз вакцини завезли. І я почув ваше питання: додатковий обсяг буде поставлено", - заявив Путін.

Нагадаємо, що на початку лютого окупаційна влада окремих районів Донецької і Луганської областей повідомили про початок масової кампанії зі щеплення місцевого населення російською вакциною від коронавірусу "Спутнік V".

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль після цього заявив, що Росія намагається використовувати вакцину від ковіду для політичного впливу на Східну Україну.

Відповідно до міжнародного права саме держава-окупант відповідає за все, що відбувається на тимчасово окупованій території.

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