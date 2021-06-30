Бориспільський суд до серпня відклав засідання у справі про викрадення Вербицького та Луценка

Фото: Тетяна Безрук Судді та прокурор з представником

Бориспільський районний суд 29 червня мав розглянути клопотання прокурора про надання дозволу на спеціальний судовий розгляд у справі про викрадення Юрія Вербицького та Ігора Луценка , обвинуваченими в якій є двоє “тітушок” Майдану - Віктор Тиднюк та Олександр Тендіт, які перебувають у розшуку. Проте судді відклали засідання на серпень через відсутність адвокатів обвинувачених.

На початку судового засідання секретар суду повідомила, що адвокат Тендіта Вадим Маркевич до суду прибув, але на засідання не з’явився у зв’язку із участю в іншому засіданні, а адвокат Тиднюка Володимир Шпирук надав суду заяву.

Фото: Тетяна Безрук Адвокат обвинувачегого

Фото: Тетяна Безрук Прокурор Офісу генерального прокурора Ігор Калінін та представник потерпілого Ігоря Луценка Любов Криган

“Від Шпирука надійшла заява через канцелярію суду такого змісту: "На 15:00 29 червня 2021 року призначене кримінальне засідання у кримінальній справі, в рамках обвинувачення Тиднюка та Тендіта, де я раніше захищав інтереси першого. На даний час строк дії договору на проведення правової допомоги сплинув. Зв’язку із Тиднюком не маю. До суду я не подавав документи на підтвердження своїх повноважень. Таким чином на даний час у мене відсутні повноваження на здійснення захисту Тиднюка", - зачитав заяву суддя.

Прокурор Офісу генеральної прокурора Ігор Калінін у своїй заяві до суду зазначив, що твердження адвоката Шпирука не відповідає дійсності.

Фото: Тетяна Безрук Судді Бориспільського районного суду

“Я хотів би заявити клопотання про долучення до матеріалів справи заяви, яка була зроблена ще 1 березня 2014 року безпосередньо підозрюваного Тиднюка, де він виклав наступне: “Прошу вас допустити до участі у справі для захисту моїх прав та інтересів Шпирука В.В.”. І прошу долучити договір, який був укладений 1 березня 2014 року між дружиною Тиднюка та адвокатом Шпируком. Прошу звернути увагу на те, що у цьому договорі не зазначений його строк виконання і не зазначені умови для його розторгнення договору у разі несплати або несвоєчасної оплати послуг адвоката", - додав прокурор.

Суд відклав підготовче судове засідання на серпень 2021 року.

Нагадаємо, що Ігоря Луценка і Юрія Вербицького викрали з приміщення Олександрівської лікарні вночі проти 21 січня. Прямо з кабінету лікаря їх вивезли за місто, катували, били, а після викинули в ліс під Києвом, у різних місцях. Ігорю Луценку вдалося врятуватися, а Юрій Вербицький був знайдений мертвим.