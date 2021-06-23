Фото: Тетяна Безрук

Святошинський районний суд Києва через повідомлення про "мінування" будівлі 23 червня переніс засідання у справі про розстріли на вул. Інститутській 20 лютого 2014 року.

Інформацію про "замінування" у залі суду повідомив головуючий у цій справі Сергій Дячук. Дячук заявив, що засідання переноситься на наступний тиждень.

Першими про повідомлення щодо "мінування" оголосила охорона Святошинського райсуду. Усіх присутніх всередині суду по гучномовцю попросили вийти на вулицю.

Фото: Тетяна Безрук

Фото: Тетяна Безрук

Фото: Тетяна Безрук

У коментарі LB.ua представник судової охорони зазначив, що до суду вже приїхали співробітники Державної служби із надзвичайних ситуацій, поліція, а також чекають на кінологів.

Усі присутні виходили сходами із будівлі, користуватись ліфтами заборонили. Біля входу в суд співробітники ДСНС розблоковують під’їзд для проїзду пожежної машини.

Нагадаємо, нещодавно суд поновив повноцінний розгляд справи про розстріли на Інститутській, під час яких загинули 48 людей. 2 червня 2021 року Святошинський районний суд під головуванням Сергія Дячука дозволив проведення спеціального судового розгляду у справі трьох бійців спецроти “Беркуту” Сергія Зінченка, Павла Аброськіна та Олега Янішевського, обвинувачених у розстрілі 48 людей на Інститутській 20 лютого 2014 року, які переховуються після обміну в ОРДЛО.