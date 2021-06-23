Поразка «вірменського Медведчука»
Поразка «вірменського Медведчука»
На Одещині стався зсув ґрунту на березі моря, рятувальники шукають можливих постраждалих
На Одещині стався зсув ґрунту на березі моря, рятувальники шукають можливих постраждалих
Росія закликала США і НАТО відмовитися від спільних з Україною навчань у Чорному морі
Росія закликала США і НАТО відмовитися від спільних з Україною навчань у Чорному морі
Алексей Ботвинов: «Если в следующем году откроют границы, у нас случится паломничество из Европы»
Алексей Ботвинов: «Если в следующем году откроют границы, у нас случится паломничество из Европы»
Голові наглядової ради "Нафтогазу" можуть висловити недовіру
Голові наглядової ради "Нафтогазу" можуть висловити недовіру
"Новый инвестор" и старые кураторы ОРДЛО
"Новый инвестор" и старые кураторы ОРДЛО
Зеленський анонсував введення чекапів здоров'я для українців від 55 років
Зеленський анонсував введення чекапів здоров'я для українців від 55 років
«Мы входим в кабинет Козака и видим там Медведчука»
«Мы входим в кабинет Козака и видим там Медведчука»
Новая статья Путина – забыть об Украине, как о надоевшем прошлом
Новая статья Путина – забыть об Украине, как о надоевшем прошлом
ГоловнаСуспільствоПодії

Засідання у справі про розстріли на Інститутській перенесли через "мінування" Святошинського райсуду

Розглядати справу продовжать наступного тижня. 

Засідання у справі про розстріли на Інститутській перенесли через "мінування" Святошинського райсуду
Фото: Тетяна Безрук

Фото: Тетяна Безрук

Святошинський районний суд Києва через повідомлення про "мінування" будівлі 23 червня переніс засідання у справі про розстріли на вул. Інститутській 20 лютого 2014 року

Інформацію про "замінування" у залі суду повідомив головуючий у цій справі Сергій Дячук. Дячук заявив, що засідання переноситься на наступний тиждень. 

Першими про повідомлення щодо "мінування" оголосила охорона Святошинського райсуду. Усіх присутніх всередині суду по гучномовцю попросили вийти на вулицю.

Фото: Тетяна Безрук

Фото: Тетяна Безрук

Фото: Тетяна Безрук

У коментарі LB.ua представник судової охорони зазначив, що до суду вже приїхали співробітники Державної служби із надзвичайних ситуацій, поліція, а також чекають на кінологів. 

Усі присутні виходили сходами із будівлі, користуватись ліфтами заборонили. Біля входу в суд співробітники ДСНС розблоковують під’їзд для проїзду пожежної машини.

Нагадаємо, нещодавно суд поновив повноцінний розгляд справи про розстріли на Інститутській, під час яких загинули 48 людей. 2 червня 2021 року Святошинський районний суд під головуванням Сергія Дячука дозволив проведення спеціального судового розгляду у справі трьох бійців спецроти “Беркуту” Сергія Зінченка, Павла Аброськіна та Олега Янішевського, обвинувачених у розстрілі 48 людей на Інститутській 20 лютого 2014 року, які переховуються після обміну в ОРДЛО. 

Тетяна Безрук
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також