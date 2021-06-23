"Після візиту країна стала ближчою до європейської цивілізації", – Кучма у річницю відвідин Папи Римського України

Другий президент України Леонід Кучма вважає, що після першого і поки єдиного візиту Папи Римьского в Україну наша держава стала ближчою до європейської цивілазації.

Спогади тодішнього глави України про історичний візит Іоана Павла II, що відбувся рівно 20 років тому, оприлюднила прессекретарка Кучми Дарка Оліфер у Facebook.

Іоан Павло II відвідав Україну на запрошення Леоніда Кучми 23-27 червня 2001 року.

Фото: Дарка Оліфер у Facebook Кучма та Іоан Павло II

"Метою візиту була підтримка вірян усіх конфесій та підтвердження європейського шляху України. Перше спілкування Понтифіка з Президентом України відбулося ще у 1995 році, під час якого Іоанн Павло ІІ висловив своє бажання відвідати нашу країну. У 1999 році Леонід Кучма направив у Ватикан офіційне запрошення, і через два роки, 23 червня 2001 року Іоанн Павло ІІ приїхав в Україну", - написала Оліфер.

Понтифік відвідав Київ та Львів, виголосив 11 проповідей та промов, провів літургії, на яких були присутні більше 2 млн громадян. Під час літургій, що відбулись на київському аеродромі "Чайка" та на львівському іподромі, Іоанн Павло ІІ звертався до вірян українською мовою.

"Думаю, Іоанн Павло ІІ входить у першу десятку світових лідерів за весь післявоєнний період. Він був унікальною людиною. Немічний тілом, але сильний душею. В нього був величезний глобальний авторитет. Приймати такого гостя для України було честю. Хочу окремо згадати тих, хто зробив величезний внесок у підготовку візиту – корифеїв нашої дипломатії Геннадія Йосиповича Удовенка і Анатолія Максимовича Зленка. І це повна дурниця, ніби я добивався візиту Папи тільки для того, щоб подратувати Росію. Я думав не про Росію, а про мільйони греко- та римо-католиків України, наших громадян", - зазначив Леонід Кучма.

На його погляд, у ті часи Україна "займала більше місця на політичному глобусі, ніж зараз".

"Причому ми цікавили світ саме тим, що робили самі, а не тим, що з нами робили інші. Ми були більше суб’єктом, ніж об’єктом... Нині мене питають, чому не вдалося організувати такі візити потім. Не хочу оцінювати зусилля тих, хто був при владі після мене. Але у пізніші часи більше, ніж у 2001-му, самостійній лінії України заважала Москва. Це факт. Ставили палки в колеса в усіх сферах... Та попри все я не маю сумніву, що після того візиту Україна стала ближчою до європейської цивілізації, до Заходу. І маю надію, що ближчою до Бога", - підсумував другий президент.

Нагадаємо, що у листопаді 2015 року тодішній президент України Петро Порошенко повідомив, що Папа Римський Франциск погодився приїхати на його запрошення в Україну.