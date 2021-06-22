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УГКЦ заявила про рейдерське захоплення Митрополичих садів у Львові

До реалізації цих планів залучили військовослужбовців і машини військової спецтехніки.

Львівська Архиєпархія УГКЦ звинуватила Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення (РРТ) у спробі рейдерського захоплення Митрополичих садів.

Про це у Facebook повідомив речник Львівської архієпархії УГКЦ Павло Дроздяк.

“Інформуємо Вас, що сьогодні 22 червня 2021 року зі сторони Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення була спроба рейдерського захоплення Митрополичих садів. Прикро, що до реалізації цих планів, використовують військовослужбовців і машини військової спецтехніки в час, коли країна перебуває в стані війни”, – написав Павло Дроздяк.

Як зазначає Zaxid.net, після розмови з представниками мерії, військова техніка поїхала.

Святоюрська гора – це великий комплекс довкола церкви Святого Юра. Сад навколо храму створили у 1762-1771 роках. Територія Святоюрської гори з садами, належить до спадщини ЮНЕСКО і перебуває у постійному користуванні Львівської Архиєпархія УГКЦ.

Раніше на території садів була розташована вежа Львівської філії концерну РРТ, яку демонтували. Зараз концерн судиться з мерією УГКЦ.

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