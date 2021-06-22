Київський Апеляційний суд залишив екснардепа Семенченка під вартою

Київський апеляційний суд залишив у силі рішення суду про безальтернативний арешт колишнього народного депутата Семена Семенченка, якого підозрюють у причетності до створення незаконного збройного формування.

Про це повідомила пресслужба суду.

Сьогодні, колегія суддів розглянула апеляційну скаргу захисту на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду від 20 травня, якою було задоволено клопотання Головного управління СБУ в Києві та Київській області та "продовжено щодо підозрюваного С. запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 18 липня 2021 включно".

"За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 20 травня 2021 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту - без задоволення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Семенченка заарештували 26 березня за створення "приватної армії". За версією СБУ, Семенченко і так званий таємний агент НАБУ Євген Шевченко у 2018 році організували громадську організацію з охоронних послуг. СБУ вважає, що вона фактично стала приватною військовою компанією, діяльність яких на території України заборонена, і тому вважається незаконними збройними формуваннями.

Семенченку закидають ч.3 ст. 260 (керівництво незаконними збройними формуваннями, їх фінансування, постачання їм зброї, боєприпасів, вибухових речовин чи військової техніки - караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої).

29 квітня Печерський районний суд міста Києва залишив Семенченка під вартою без альтернативи внесення застави.

14 травня Семенченку повідомили про підозру в організації обстрілу будівлі телеканалу "112".