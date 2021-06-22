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На Одещині стався зсув грунту на березі моря, рятувальники шукають можливих постраждалих

На місці події знайдено речі відпочиваючих.

На Одещині стався зсув грунту на березі моря, рятувальники шукають можливих постраждалих
Фото: od.dsns.gov.ua

У Білгород-Дністровському районі Одеської області стався зсув грунту на березі моря.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Сьогодні о 14:34 до служби порятунку надійшло повідомлення від чергового поліції про те, що на березі моря біля села Лебедівка стався зсув ґрунту, поруч з базою відпочинку. За попередньою інформацією, під ґрунтом можуть знаходитись люди.

На місці рятувальники встановили, що стався обвал ґрунту висотою 15 м на площі близько 150 кв. м.

Наразі до пошукових робіт залучені рятувальники, військовослужбовці та місцеві мешканці. На місці події знайдено речі відпочиваючих. Інформація про можливих постраждалих перевіряється.

Всього до пошукових робіт залучено 7 одиниць техніки та 40 чоловік особового складу.

Фото: od.dsns.gov.ua

Фото: od.dsns.gov.ua

Нагадаємо, у липні 2019 року в Одесі між пляжем і пансіонатом стався зсувгрунту. Пляж був аварійним і закритим для відвідування, але рятувальники все одно провели пошукові роботи. Постраждалих не було.

В жовтні 2018 року на Одещині біля моря обвалилася майже кілометрова ділянка схилу. На щастя, на місці НП не було відпочивальників.

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