Загиблі напередодні російські найманці підірвалися на власних мінах, - штаб ООС

Російські гібридні сили зазнали втрат 21 червня в районі селища Лозове Донецької області через підриви на власних мінах. Про це повідомив Віталій Саранцев, начальник пресслужби Операції Об’єднаних сил, передає Радіо Свобода.

"Група осіб з числа незаконних збройних формувань Російської Федерації намагалася здійснити переміщення між власними позиціями і потрапила на свої ж мінні загородження. Внаслідок цього відбувся вибух, і ця група зазнала втрат загиблими і пораненими. Для того, щоб їх евакуювати, висунулася друга група - і так само потрапила на власне мінне поле", - уточнив Саранцев.

За його словами, вибухи сталися через те, що гібридні сили Росії хаотично мінують непідконтрольні Україні території як протипіхотними мінами, так і засобами дистанційного мінування.

Речник штабу ООС наголосив, що українські бійці дотримуються режиму тиші і не ведуть вогонь у бік російських гібридних сил.

21 червня підконтрольні угрупуванню "ДНР" ЗМІ звинуватили Україну у мінометному обстрілі району Лозового. За їхньою інформацією, трьох бойовиків вбили, ще один дістав важких поранень. Згодом, під час спроби евакуації, загинув ще один бойовик, а чотирьох було поранено.

За інформацією штабу ООС, за минулу добу окупанти 14 разів за добу порушили "тишу" на Донбасі.

Нагадаємо, в травні на окупованій Донеччині УАЗ із п’яними бойовиками підірвався на власній протитанковій міні.