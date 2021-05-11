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На окупованій Донеччині УАЗ із п’яними бойовиками підірвався на власній протитанковій міні

Кількість загиблих наразі невідома.

На окупованій Донеччині УАЗ із п’яними бойовиками підірвався на власній протитанковій міні
Фото: politeka.net

На тимчасово окупованій російськими найманцями території Донецької області УАЗ, в якому перебували бойовики, наїхав на протитанкову міну. Кількість загиблих наразі невідома.

Про це повідомляє пресслужба 10-ї Гірсько-штурмової бригади.

Підрив стався 11 травня близько 13:00 години біля селища Бетманове (колишній Червоний Партизан).

"Представники російсько-окупаційних військ скоріш за все перебуваючи в п'яному угарі з нагоди святкування чергового дня недореспубліки, пересуваючись на автомобілі УАЗ-452, наїхали на свою ж протитанкову міну ТМ-62", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок потужного вибуху УАЗ знищено разом із найманцями. Наразі точно не відомо, скільки їх було в транспортному засобі і що вони везли.

"Чекаємо чергових безглуздих звинувачень ЗС України з метою приховати власну недолугість та відсутність контролю за особовим складом горе-командирами нарЯдної міліції уявної республіки", - зазначається у повідомленні.

Зі свого боку у 10-й Гірсько-штурмової бригаді повідомляють, що Збройні Сили України впевнено дотримуються режиму припинення вогню.

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