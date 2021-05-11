За два роки 1600 сімей переселенців отримають нове житло

Кредит можна оформити строком до 20 років під 3% річних з першим внеском у 6% від вартості житла.

Фото: Андрій Оленін

З 17 травня стартує нова кредитна програма для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Уряд Німеччини через кредитні установи та відбудови державного банку розвитку KfW виділяє 25 мільйонів євро на кредитування житла для переселенців. За два наступні роки понад 1,5 тисячі сімей зможуть отримати нове житло.

Кредит можна оформити строком до 20 років під 3% річних з першим внеском у 6% від вартості житла. Будинок, де знаходиться квартира, повинен бути побудований чи реконструйований не раніше, як 35 років тому. Як можна зареєструватись у черзі на отримання кредиту – дізнавався кореспондент LB.ua.

Кредит надається на 21 квадратний метр на члена сім'ї та додаткові 10,5 квадратних метрів. Якщо бажана квартира більше – отримувач може погасити частину суми за додаткові квадратні метри самостійно. У програмі можуть взяти участь сім'ї ВПО, які не мають житла на підконтрольних Україні територіях та мають платоспроможність оплачувати цей кредит. Кредит отримують ті, у кого після сплати коштів за кредитом залишиться прожитковий мінімум на одного члена сім'ї. Станом на 13 січня 2021 року прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 2270 гривень, а для дітей до 6 років – 1921 гривню.

“На першу фазу проєкту у допомозі придбання житла ВПО уряд Німеччини виділяє 25 мільйонів євро. Кошти через субсидовані кредити надаватимуться пересленям через кредитні установи та відбудови KfW та Держмолодьжитло для придбання власного житла. Це безповоротний грант. Ми перераховуємо гроші безпосередньо Мінреінтеграції, вони передають кошти на Держмолодьжитло, і вже вони виплачують кредити переселенцям”, - каже постійний заступник Надзвичайного і Повноважного посла ФРН в Україні Бертрам фон Мольке.

Загалом на неокупованій території України зареєстровано близько 1,5 мільйони переселенців. За даними Мінреінтеграції, у різних чергах на отримання житла по всій країні зареєстровано понад 20 тисяч сімей переселенців. З 2017 року 1635 сімей ВПО отримали житло за державним програмами.

Для цієї програми буде створено новий реєстр. Реєстрація для участі в програмі почнеться з 17 травня і триватиме два місяці. Потім на рандомній основі програма обиратиме кандидатів на кредит з числа тих хто подав заявки. Такі розіграші відбуватимуться кожні чотири місяці. Контролювати перебіг розіграшу буде Мінреінтеграції спільно з аудиторською компанією з Німеччини.

На час відбору переможців реєстрація у програмі буде призупинена.

Зареєструватись можна через додаток “Дія”, або безпосередньо у відділі Держмолодьжитла у будь-якій частині України. Жодних переваг за місцем проживання переселенця, де він хоче отримати кредит, не надається.

Ті переселенці, що вже надали свої документи у Держмолодьжитло на кредитування по Урядовій Постанові №980, нові документи можуть не подавати.

“Ця програма відрізняється від державних безпосередньо тим, що на неї є фінансовий ресурс. За два роки дії цієї програми житло отримають біля 1600 сімей. Цього року 700-800 і наступного стільки ж. До того ж, буде створений револьверный фонд. З виплат відсотків по кредитам у майбутньому ми зможемо кредитувати більшу кількість осіб”, - розповів голова правління Держмолодьжитло Сергій Комнатний.

Загалом Уряд Німеччини виділяє 63 мільйони євро на покращення умов житла для переселенців. Крім програми кредитування на найближчі 2-3 роки, буде реалізована програма ремонту соціального житла для ВПО та будівництва нового житла для переселенців.