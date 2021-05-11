Служба безпеки України викрила міжнародне злочинне угруповання, яке продавало підроблену "вакцину" від коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зловмисники рекламували свої послуги і стверджували, що можуть поставляти вакцину від американської компанії "Pfizer". Насправді ж вони займалися шахрайством і не мали жодного стосунку до оригінальної продукції.

Встановлено, що до складу угруповання входили громадяни України, РФ, Нігерії та Сьєрра-Леоне.

"Скориставшись інформаційним приводом, що американська компанія «Pfizer» офіційно почала поставки в Україну, шахраї вирішили на цьому заробити. У мережі Інтернет вони розмістили рекламу щодо функціонування підприємств, зареєстрованих на території України, що начебто мають можливість поставляти вакцину від «Pfizer». Щоб переконати клієнтів у наявності вакцини, члени злочинної групи надавали потенційним покупцям підроблені гарантійні листи від українських банків. Серед іншого, там були зазначені розрахункові рахунки для переведення коштів, які відкриті на громадян України. Вартість однієї фейкової «вакцини» становила $250", - розповіли в СБУ.

Фото: ssu.gov.ua

Зловмисники працювали, у першу чергу, на клієнтів з Росії та Індії – саме туди була таргетована їхня рекламна кампанія. Задокументовано факти отримання передплат на тисячі доларів.

Фото: ssu.gov.ua

У спецслужбі наголосили, що, відповідно до політики американської компанії "Пфайзер Продактс Інк", проставки вакцини здійснюються виключно за контрактами, укладеними між компаніями групи "Pfizer" та державою.

Нагадаємо, раніше у флаконах з вакциною Pfizer у Польщі виявили засіб проти зморшок. Підроблену вакцину виявили також у Мексиці.

Україна безкоштовно отримала 117 тисяч доз вакцини від коронавірусу Comirnaty виробництва компанії Pfizer/BioNTech у межах глобальної ініціативи COVAX. Щеплювати нею почали 18 квітня з Київщини.