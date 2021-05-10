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СБУ затримала розвідника "ДНР" біля лінії вогню на Донбасі

Чоловік мав збирати дані про розташування ЗСУ. 

Фото: СБУ
Біля лінії вогню на Сході України СБУ затримала учасника незаконних збройних формувань терористичної організації "ДНР". Він намагався провести рекогностування місцевості на лінії розмежування, повідомили в Службі безпеки України.

За попередньою інформацією, розвідник мав отримати інформацію про розташування, а також сили і засоби українських військових.

Фото: СБУ

"Оперативники СБУ встановили, що затриманий бойовик - уродженець Горлівки. З 2016 року він проходив службу в одному з військових формувань терористичної «ДНР». На посадах «старшого розвідника» та «стрільця-помічника гранатометника» чинив збройний опір силам АТО\ООС та обстрілював позиції українських військових підрозділів", – йдеться у повідомленні.

У чоловіка виявили військовий квиток "ДНР" та посвідчення "Общественной организации ветеранов Новоросии". У ході попереднього опитування затриманий визнав свою приналежність до терористичних угруповань.

Фото: СБУ
Фото: СБУ
Слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру в скоєнні злочину за ч.1 ст.258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що у квітні контррозвідники Служби безпеки України у районі операції Об’єднаних сил викрили учасника танкового батальйону терористичної організації "ДНР". Він планував таємно відвідати родичів на підконтрольній українській владі території.

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