В зоні ООС за вчора ворог відкривав вогонь один раз

У зоні бойових дій на Сході Україні ворожі війська за 9 травня один раз порушили режим припинення вогню. Окупанти стріляли біля Авдіївки зі стрілецької зброї, повідомили на сторінці штабу ООС у Facebook.

Бойових втрат серед наших захисників немає.

"Під час планових польотів БПЛА Місії над тимчасово окупованими територіями ОРДЛО відбулося глушіння GPS сигналу поблизу населених пунктів Верхньошироківське, Черненко, Степанівка, Новогнатівка, Старогнатівка, Світлий Луч. Біля населених пунктів Залізне та Калинове спостерігачі Місії, внаслідок глушіння сигналу, не змогли підняти у повітря БПЛА. Вкотре наголошуємо, що підрозділи Збройних Сил України знаходяться на прописаних Мінськими домовленостями позиціях і неухильно дотримуються зобов’язань, щодо режиму припинення вогню", – йдеться у повідомленні.

Станом на 7 годину ранку, 10 травня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Неподалік населеного пункту Троїцьке противник відкрив вогонь з заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру. Бойових втрат серед українських військових немає.

Нагадаємо, що представники окупаційних адміністрацій на Донбасі передали українській стороні списки на обмін полоненими, в даний час ці списки уточнюються. Українська сторона передала свої списки на обмін полоненими ще взимку.