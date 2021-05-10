ЄС не продовжив контракт на поставки вакцини AstraZeneca
ЄС не продовжив контракт на поставки вакцини AstraZeneca
У Києві відбулася акція біля пам’ятника Ватутіну з покладанням квітів і червоними прапорами
У Києві відбулася акція біля пам’ятника Ватутіну з покладанням квітів і червоними прапорами
В Росії зник колишній очільник лікарні, в якій перебував Навальний після отруєння
В Росії зник колишній очільник лікарні, в якій перебував Навальний після отруєння
Бурштиновий довгосуд. ​​ВАКС не може перейти до розгляду по суті справи Розенблата-Полякова з 2019 року
Бурштиновий довгосуд. ​​ВАКС не може перейти до розгляду по суті справи Розенблата-Полякова з 2019 року
Російські кораблі заважали спільному навчанню суден України і США
Російські кораблі заважали спільному навчанню суден України і США
Британський принц Майкл Кентський хотів продати свої зв'язки з Кремлем, - ЗМІ
Британський принц Майкл Кентський хотів продати свої зв'язки з Кремлем, - ЗМІ
В Одесі затримали провокаторів з георгіївською стрічкою і свастикою, побилися русофіли та поліцейські
В Одесі затримали провокаторів з георгіївською стрічкою і свастикою, побилися русофіли та поліцейські
Американський крейсер затримав судно з російськими ракетами
Американський крейсер затримав судно з російськими ракетами
Лукашенко підписав декрет про передачу повноважень у разі його смерті
Лукашенко підписав декрет про передачу повноважень у разі його смерті
ГоловнаСуспільствоВійна

В зоні ООС за вчора ворог відкривав вогонь один раз

Ще одне порушення режиму припинення вогню відбулося вранці 10 травня. 

В зоні ООС за вчора ворог відкривав вогонь один раз
Фото: EPA/UPG

У зоні бойових дій на Сході Україні ворожі війська за 9 травня один раз порушили режим припинення вогню. Окупанти стріляли біля Авдіївки зі стрілецької зброї, повідомили на сторінці штабу ООС у Facebook.

Бойових втрат серед наших захисників немає.

"Під час планових польотів БПЛА Місії над тимчасово окупованими територіями ОРДЛО відбулося глушіння GPS сигналу поблизу населених пунктів Верхньошироківське, Черненко, Степанівка, Новогнатівка, Старогнатівка, Світлий Луч. Біля населених пунктів Залізне та Калинове спостерігачі Місії, внаслідок глушіння сигналу, не змогли підняти у повітря БПЛА.  Вкотре наголошуємо, що підрозділи Збройних Сил України знаходяться на прописаних Мінськими домовленостями позиціях і неухильно дотримуються зобов’язань, щодо режиму припинення вогню", – йдеться у повідомленні.

Станом на 7 годину ранку, 10 травня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Неподалік населеного пункту Троїцьке противник відкрив вогонь з заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру. Бойових втрат серед українських військових немає.

Нагадаємо, що представники окупаційних адміністрацій на Донбасі передали українській стороні списки на обмін полоненими, в даний час ці списки уточнюються. Українська сторона передала свої списки на обмін полоненими ще взимку.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:

Читайте також