Окупанти обстріляли житловий сектор Мар’їнки: пошкоджено 6 будинків та автомобіль

Один зі снарядів вибухнув за декілька метрів від будинку.

У суботу, 8 травня російсько-окупаційні війська обстріляли житловий сектор м. Мар’їнки у Донецькій області.

Про це повідомила пресслужба МВС.

“Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації. Окупанти вже без приховувань ведуть обстріли населених пунктів зі ствольної артилерії та мінометів”, – йдеться у повідомленні.

Фото: пресслужба МВС

О 19:05 окупанти випустили 6 снарядів з гармати МТ-12 “Рапіра” калібру 100 мм, вони вели вогонь з населеного пункту шахта Трудівська, що на околиці Донецька.

Внаслідок обстрілу, було пошкоджено шість житлових будинків та автомобіль місцевого мешканця. Один зі снарядів вибухнув за декілька метрів від будинку, тільки завдяки щасливому збігу обставин, ніхто з мешканців не постраждав.

Нагадаємо, протягом суботи, 8 травня, у зоні бойових дій на Донбасі збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню.