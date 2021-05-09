Сьогодні, 9 травня, Україна відзначає День перемоги над нацизмом.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що для українців перемога над нацизмом – це вдячність, яка не має меж, строків давності чи географічного поділу. “Це пам'ять. Про її страшну ціну. Про те, що у Другій світовій загинуло понад вісім мільйонів українців. Що додому не повернувся кожен п'ятий українець. Що загалом війна забрала щонайменше 50 мільйонів людських життів”, – сказав він.

Фото: пресслужба ОПУ

Президент хоче, аби героїзм наших предків дав силу новому поколінню українських військових, наших захисників. “З вірою в це, з надією на мир ми дякуємо та вклоняємось сьогодні українцям, які захищали та звільняли нашу землю від нацистів у Другій світовій війні”, – додав Зеленський.

“І для нас перемога над нацизмом – це вистражданий скарб, а не черговий привід поїхати на шашлики. Це не наліпки на авто, а квіти на могилу предкам. Це не карнавал, не костюмована вечірка й точно не фотосесія політиків у формі армії, до якої вони не мали стосунку, з кулеметом, який вони не вміють тримати в руках. Що для нас перемога над нацизмом? Це причетність до великої справи для людства. Адже ця війна була не про те, чия армія переможе. А про те, чия філософія переможе. І важливим є не тільки те, що ми перемогли, а й те, що програв нацизм. Програв назавжди. З приписом: зникнути з цього світу разом з ксенофобією, расизмом та нерівністю”, – зауважив президент.

Зазначимо, з нагоди свята в Україні сьогодні очікується проведення 555 заходів, у яких візьмуть участь понад 60 тисяч громадян. “У кожному регіоні є порозуміння між усіма службами. Аби забезпечити безпеку всіх учасників заходів, до охорони правопорядку буде залучено понад 11 000 правоохоронців: 7 300 поліцейських, 3 000 військовослужбовців Національної гвардії та ДСНС, а також курсантів закладів вищої освіти МВС”, – повідомив заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич.

Нагадаємо, у 2015 році було прийнято рішення відзначати 9 травня як День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні замість встановленого з радянських часів Дня перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років.