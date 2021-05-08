Міський голова Києва Віталій Кличко разом з ветеранами Другої світової війни і військовослужбовцями Збройних сил України в День пам’яті та примирення поклали квіти на могилу Невідомого солдата в Парку Вічної слави в столиці.

Про це повідомила пресслужба Київради.

“Сьогодні ми згадуємо тих, хто боровся з нацизмом і героїчно захищав свою землю. Ми шануємо пам’ять полеглих героїв. І висловлюємо подяку живим ветеранам за їх жертовність та відвагу”, – наголосив Кличко.

Він зазначив, що з кожним роком стає все менше учасників і очевидців Другої світової.

Фото: сайт Київради

“Сьогодні, кожен українець має, як ніколи, зрозуміти справжню ціну словам “хвилина миру”. Бо так само, як і під час тієї страшної війни, українцям зі зброєю в руках доводиться відстоювати цілісність та незалежність своєї держави. І ми повинні вірити та робити все для того, щоб мир нарешті запанував в Україні”, – сказав Віталій Кличко.

Фото: сайт Київради

Фото: сайт Київради

Фото: сайт Київради

Фото: сайт Київради

Фото: сайт Київради

Нагадаємо, сьогодні, 8 травня Україна відзначає День пам'яті та примирення, присвячений жертвам Другої світової війни. У країні заплановано 341 захід за участю більше 13 тисяч громадян.

Поліцейські Києва в посиленому режимі несуть службу, у столиці посилено наряди в метрополітені, на залізничному вокзалі: із громадянами проводять профілактичні бесіди для уникнення конфліктів та попередження провокацій.