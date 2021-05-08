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Окупанти 13 разів порушили режим припинення вогню

Втрат серед військових Збройних Сил України немає.

Окупанти 13 разів порушили режим припинення вогню
Фото: ukrinform.ua

Протягом минулої доби, 7 травня, у зоні бойових дій на Донбасі було зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомила пресслужба ООС.

Зокрема, ворог тричі відкривав вогонь із мінометів 120-го та 82-го калібрів, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів поблизу Пісків. Біля населеного пункту ШУМИ противник вів вогонь з артилерійських установок 122 калібру, мінометів 120 калібру, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Поблизу Новгородського окупанти здійснили обстріл з мінометів 120 калібру.

З великокаліберних кулеметів окупанти здійснили обстріл у напрямку населених пунктів Верхньоторецьке та Невельське, а біля Авдіївки – ще й з ручних протитанкових гранатометів.

Неподалік населеного пункту Новотошківське російські загарбники вели вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, а біля Водяного – ще й з підствольних гранатометів.

У районі населеного пункту Південне окупанти здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Сьогодні, 8 травня вже зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Поблизу населеного пункту Південне противник вів вогонь з артилерійських установок 122 калібру та мінометів 120-го калібру. Неподалік Авдіївки окупанти відкривали вогонь по нашим позиціям зі стрілецької зброї.

Втрат серед військових Збройних Сил України немає.

Нагадаємо, 6 травня у зоні бойових дій загинули двоє українських військових, ще одного важко поранило.

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