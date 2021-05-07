У вихідні в Україні прогнозують дощі, заморозки і поривчастий вітер

Уночі в суботу, 8 травня, в більшості областей України, вдень у східних, південних, Дніпропетровській, Полтавській, Чернігівській та Сумській областях очікуються короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без опадів.

Вітер південний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с, удень пориви 15-20 м/с.

Про це з посиланням на Укргідрометцентр повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Температура вночі 6-11° у західних областях 3-8° тепла, вдень 10-15°, в південних і східних областях 17-22°; у Карпатах уночі близько 0°, вдень 4-7° тепла.

У Києві в суботу вночі, вранці короткочасний дощ, удень без опадів, температура вночі 8-10°, вдень 13-15°.

У неділю, 9 травня, в Україні без опадів, лише в східних, уночі і в Запорізькій та Херсонській областях короткочасні дощі, місцями грози, в окремих районах град.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с, у східній та південно-східній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі в західних, північних, центральних областях 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-4°, в південній і східній частині 5-10° тепла; вдень 11-16° тепла, на Закарпатті до 20°.

У Києві в неділю без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-2°, вдень 13-15° тепла.