Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування у кримінальній справі проти двох військових у зв'язку з пожежею на арсеналі у Сватовому в 2015 році.

Про це повідомляється на сайті ДБР.

"Через диверсію невстановлених осіб 29 жовтня 2015 року на вказаному складі, де зберігалося близько 3 тис. тонн боєприпасів, виникла пожежа", - йдеться в повідомленні.

Особи диверсантів не встановлено, і тому поки що судитимуть тільки двох командирів реактивних артилерійських батарей. Їм закидають недбале ставлення до військової служби (ч.3 ст.425 Кримінального кодексу), яке призвело до гибелі трьох людей та заподіяння шкоди на суму понад 15 млн гривень.

Слідство вважає, що підозрювані, грубо порушивши вимоги керівних документів, допустили розташування польового артилерійського складу, безпосередньо біля міста Сватове.

Фото: dbr.gov.ua

Фото: dbr.gov.ua

Фото: dbr.gov.ua

Фото: dbr.gov.ua

Фото: dbr.gov.ua

Фото: dbr.gov.ua

Фото: dbr.gov.ua

Фото: dbr.gov.ua

Крім того, їх обвинувачують в неналежному розміщенні військової техніки. Внаслідок влучення здетонованих боєприпасів частина цієї техніки була знищена, чим було зірвано заходи із забезпечення постійної бойової готовності підпорядкованих підрозділів.

Нагадаємо, що з 2015 року в Україні сталося щонайменше сім пожеж з вибухами на військових арсеналах. Сватове стало першим у цьому списку.

У квітні 2021 року Чехія та Болгарія заявили про те, що російське ГРУ може бути причетним до подібних вибухів на території цих країн.