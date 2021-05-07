На Донбасі загинув ще один український військовий

Військовослужбовець отримав вогнепальне кульове поранення не сумісне з життям.

Унаслідок обстрілу позицій Об’єднаних сил російськими окупаційними військами загинув український військовий.

Про це повідомило оперативно-тактичне угрупування "Схід".

"Сьогодні, 6 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», внаслідок обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації позицій наших захисників, один військовослужбовець ЗС України отримав вогнепальне кульове поранення не сумісне з життям", - йдеться у повідомленні.

На обстріли окупантів наші захисники відкрили вогонь у відповідь.

На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку ЗСУ.

"Дії російських окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих домовленостей про режим припинення вогню", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, 6 травня у зоні ООС окупанти вбили українського військового, ще одного поранили. Загалом з початку доби зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню на Донбасі.