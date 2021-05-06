Окупанти шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі

Один військовий загинув, ще один отримав поранення.

З початку цієї доби на Донбасі зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

Поблизу населеного пункту Новгородське окупанти здійснили обстріли із мінометів 82-го калібру, а біля Південного – ще й зі станкових протитанкових гранатометів. Неподалік Пісків російські загарбники відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У напрямку позицій ЗСУ біля населеного пункту Пищевик ворог використав великокаліберні кулемети, а поблизу селища новотошківське – стрілецьку зброю.

Неподалік селища Новотроїцьке противник відкривав вогонь із ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав вогнепальне кульове поранення. На жаль, врятувати життя воїну не вдалося. Ще один український військовослужбовець отримав осколкове поранення. Захиснику оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – важкий.

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, вчора ворог 19 разів відкривав вогонь і поранив двох українців. Крім того, російські війська вистрілили з ПТРК в бік житлового сектора Попасної.