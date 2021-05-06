Нацгвардія отримала третій французький гелікоптер Airbus Н-225

До кінця поточного року авіація Національної гвардії має поповнитися ще чотирма гелікоптерами.

Фото: МВС

Національна гвардія України отримала третій французький гелікоптер Airbus Н-225. Про це повідомили у пресцентрі МВС.

До кінця поточного року авіація Національної гвардії має поповнитися ще чотирма гелікоптерами французької компанії.

"Гвардійці опановують нову техніку та створюють умови для її експлуатації. В Олександрії наразі завершується будівництво нових ангарів для зберігання та обслуговування французьких гелікоптерів", - йдеться в повідомленні.

Вертольоти Н225 мають одну з найвищих швидкостей. Вони оснащені двома потужними турбінними двигунами.

У лютому 2020 авіатори Національної гвардії України пройшли навчання з управління французькими вертольотами Airbus Н-225 Super Puma.

14 липня 2018 року МВС підписало контракт з Airbus Helicopters на закупівлю 55 вертольотів моделей H225, H145, Н125. Крім вертольотів, на базі створеного державного сервісного центру Україна отримає технічний супровід - сервісне обслуговування, інструкторів і техніків, а також навчання: підготовку екіпажів та інструкторів, які надалі самі навчатимуть персонал.