Навіщо нам Терешкова, або Коли перейменують українські вулиці, названі на честь російських окупантів
Навіщо нам Терешкова, або Коли перейменують українські вулиці, названі на честь російських окупантів
Мішкіна і Чепігу підвищили, вони зараз працюють на Кремль, - Грозєв
Мішкіна і Чепігу підвищили, вони зараз працюють на Кремль, - Грозєв
Доклад Пентагона и угроза России. Холодная война 2.0
Доклад Пентагона и угроза России. Холодная война 2.0
Гривня йде в «цифру»: навіщо Україні власна електронна валюта
Гривня йде в «цифру»: навіщо Україні власна електронна валюта
ЦВК відмовилася реєструвати Вірастюка народним депутатом
ЦВК відмовилася реєструвати Вірастюка народним депутатом
На Тернопільщині колишній військовослужбовець убив одного з шести нападників на його будинок
На Тернопільщині колишній військовослужбовець убив одного з шести нападників на його будинок
Україна облаштувала 400 км протитанкового рову і 100 км паркану в рамках проєкту "Стіна"
Україна облаштувала 400 км протитанкового рову і 100 км паркану в рамках проєкту "Стіна"
Вони вбивають і в Африці
Вони вбивають і в Африці
Мінекономіки запропонувало підвищити мінімальні ціни на алкоголь
Мінекономіки запропонувало підвищити мінімальні ціни на алкоголь
ГоловнаСуспільствоЖиття

Нацгвардія отримала третій французький гелікоптер Airbus Н-225

До кінця поточного року авіація Національної гвардії має поповнитися ще чотирма гелікоптерами. 

Фото: МВС
Національна гвардія України отримала третій французький гелікоптер Airbus Н-225. Про це повідомили у пресцентрі МВС.

До кінця поточного року авіація Національної гвардії має поповнитися ще чотирма гелікоптерами французької компанії.

"Гвардійці опановують нову техніку та створюють умови для її експлуатації. В Олександрії наразі завершується будівництво нових ангарів для зберігання та обслуговування французьких гелікоптерів", - йдеться в повідомленні. 

Вертольоти Н225 мають одну з найвищих швидкостей. Вони оснащені двома потужними турбінними двигунами. 

У лютому 2020 авіатори Національної гвардії України пройшли навчання з управління французькими вертольотами Airbus Н-225 Super Puma.

14 липня 2018 року МВС підписало контракт з Airbus Helicopters на закупівлю 55 вертольотів моделей H225, H145, Н125. Крім вертольотів, на базі створеного державного сервісного центру Україна отримає технічний супровід - сервісне обслуговування, інструкторів і техніків, а також навчання: підготовку екіпажів та інструкторів, які надалі самі навчатимуть персонал.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також