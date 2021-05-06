У зоні ООС окупанти вбили українського військового, ще одного поранили

У зоні Операції Об'єднаних сил на сході України російські окупанти здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Обстріл відбувся неподалік населеного пункту Новотроїцьке.

Один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав вогнепальне кульове поранення і загинув, повідомили у пресслужбі штабу ООС.

"Ще один український військовослужбовець отримав осколкове поранення. Захиснику оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – важкий", - йдеться в повідомленні.

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Нагадаємо, що вчора ворог 19 разів відкривав вогонь і поранив двох українців. Крім того, російські війська вистрілили з ПТРК в бік житлового сектора Попасної.