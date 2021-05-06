Одного зі зловмисників затримано.

Служба безпеки України заблокувала трафік підпільних пасажирських перевезень з території ОРДЛО до Харківської й Дніпропетровської областей та у зворотному напрямку.

За оперативною інформацією, частину грошей від нелегального бізнесу ділки сплачували до «бюджету» незаконних збройних формувань, інформує пресцентр СБУ.

Для перевезення пасажирів організатори протиправної діяльності використовували «маршрут» через територію РФ і тимчасово непідконтрольні ділянки держкордону.

Згідно з отриманими даними організатором протиправної діяльності є мешканець Макіївки Донецької області, який для організації нелегальних перевезень використовував два власні мікроавтобуси. Щомісяця ділки здійснювали до п’яти рейсових поїздок.

У ході відпрацювання оперативної інформації правоохоронці викрили у пункті пропуску «Гоптівка» транспортні засоби учасників схеми. Наразі одного із зловмисників затримано, йому повідомлено про підозру.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ст. 258-3 (участь у діяльності терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України, триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Заходи із блокування схеми проводило Управління СБУ у Дніпропетровській області спільно з Держприкордонслужбою та за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури.