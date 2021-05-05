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Туристи на Закарпатті знайшли тіло загиблого

Особу загиблого встановлюють правоохоронці.

Туристи на Закарпатті знайшли тіло загиблого
Фото: zk.dsns.gov.ua

На Закарпатті туристи, які рухалися маршрутом с. Ділове – г. Піп Іван Мармароський – г. Стіг, що у Рахівському районі, виявили тіло людини.

Це сталося 3 травня, повідомляє пресслужба обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

У складі туристичної групи піднімався й гірський рятувальник. Він одразу ж повідомив про подію до Служби порятунку Івано-Франківської області, а ті у свою чергу передали координати закарпатським рятувальникам.

Фото: zk.dsns.gov.ua

"Для транспортування тіла туриста було залучено 12 фахівців та 3 одиниці техніки  гірських пошуково-рятувальних відділень с. Кваси та м. Рахів. Ускладнювало роботи те, що тіло загиблого лежало на сніговому карнизі, який будь-якої хвилини міг зірватись донизу. О 23:00 4 травня тіло загиблого було доправлено до с. Богдан Рахівського району та передано поліції", - повідомляють у ДСНС.

Особу загиблого та обставини трагічного випадку встановлюють правоохоронці.

Як повідомляли, наприкінці квітня рятувальники знайшли тіло киянина, який заблукав у Карпатах в лютому.

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