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Біля кордону з Росією на Луганщині знайшли чотири парашути

Прикордонники передали знахідку правоохоронцям.

Фото: dpsu.gov.ua
Військовослужбовці Луганського прикордонного загону, які виконують завдання у складі Об’єднаних сил, виявили неподалік кордону з Росією чотири сумки з парашутами.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

"Під час патрулювання державного рубежу прикордонники помітили чотирьох осіб. Троє рухалися неподалік від державного кордону на території РФ, а одна особа - на території України. На зазначений напрямок негайно висунулась група реагування одного з підрозділів охорони державного кордону. В ході подальших пошукових дій прикордонники виявили чотири сумки. Вони знаходилися в очереті неподалік від державного кордону", - сказано в повідомленні.

Оглянувши знахідку, правоохоронці виявили в ній чотири парашути, які згодом передали співробітникам компетентних правоохоронних органів України.

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Правоохоронні органи почали досудове розслідування за статтею 333 (Порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.

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