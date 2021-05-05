Про це повідомляє Державна прикордонна служба.
"Під час патрулювання державного рубежу прикордонники помітили чотирьох осіб. Троє рухалися неподалік від державного кордону на території РФ, а одна особа - на території України. На зазначений напрямок негайно висунулась група реагування одного з підрозділів охорони державного кордону. В ході подальших пошукових дій прикордонники виявили чотири сумки. Вони знаходилися в очереті неподалік від державного кордону", - сказано в повідомленні.
Оглянувши знахідку, правоохоронці виявили в ній чотири парашути, які згодом передали співробітникам компетентних правоохоронних органів України.
Правоохоронні органи почали досудове розслідування за статтею 333 (Порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.