На Львівщині перевірять усі аварійні мости

наразі в області є 1182 мости, які перебувають на балансі облдепартаменту дорожнього господарства, та ще 700 - на балансі Служби автомобільних доріг.

У Львівській області перевірять мости, які мають ознаки аварійності. Їхню точну кількість визначать протягом наступних трьох місяців.

Таке рішення ухвалили у середу, 5 травня, на засіданні обласної комісії ТЕБ і НС, передає Zaxid.net.

Загалом на Львівщині є 1182 мости, які перебувають на балансі обласного департаменту дорожнього господарства. Ще 700 мостів – на балансі Служби автомобільних доріг. Багато з них мають ознаки аварійності.

За словами заступника голови Львівської ОДА Юрія Бучка, після обвалення мосту на Львівщині чиновники вже напрацювали маршрути об’їзду аварійної ділянки для вантажних і легкових автівок. Сьогодні ці маршрути мають затвердити в поліції. Нагадаємо, у понеділок, 3 травня, у селі Гайок неподалік Кам'янки-Бузької обвалився міст через річку Західний Буг. Постраждалих внаслідок інциденту не було. Наразі проїзд цією трасою до Радехова заблокований. Об'їзд на Луцьк можливий трасами Жовква-Червоноград або Буськ-Лопатин. Міст збудували у 1960 році і відтоді жодного разу не ремонтували.