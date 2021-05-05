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Окупаційні війська обстріляли ковід-лікарню на Донеччині (оновлено)

Після обстрілу в корпусі відсутнє електропостачання, потерпілих немає.

Окупаційні війська обстріляли ковід-лікарню на Донеччині (оновлено)
Фото: facebook.com/marinskavca

У вівторок, 4 травня, вночі російсько-окупаційні війська обстріляли Мар’їнську центральну районну лікарню, що на Донеччині.

Про це повідомила Мар'їнська міська військово-цивільна адміністрація.

В результаті обстрілу пошкоджені вікна в будівлі першого корпусу лікарні, в якому наразі проходять лікування 45 осіб, хворих на COVID-19 та пневмонію.

Після обстрілу в цьому корпусі відсутнє електропостачання. Потерпілих немає.

"Обставини події встановлюються. Наразі працівниками відділу поліції №2 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області проводиться розслідування. Мар’їнська міська військово-цивільна адміністрація вживає необхідних заходів для того, щоб якомога скоріше ліквідувати наслідки обстрілу", - йдеться у повідомленні.

Оновлено. У поліції кваліфікували обстріл лікарні як теракт, повідомила пресслужба НПУ.

"Сьогодні вночі до відділу поліції № 2 (м. Курахове) Покровського райуправління надійшло повідомлення про те, що приблизно о 23:30 під час обстрілу бойовиків пошкоджено вікна у першому корпусі комунального некомерційного підприємства “Мар’їнська центральна районна лікарня”, яке розташовано поблизу лінії зіткнення. Через перебиту лінію електропередачі лікарня залишилася без світла. Також постраждали приміщення станції «швидкої допомоги» та  автомобіль екстреної медичної допомоги", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські розпочали досудове розслідування. Також ведуться роботи щодо відновлення електропостачання.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 4 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі, збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню.

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