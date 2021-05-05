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Окупанти шість разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі

Втрат серед військових немає.

Окупанти шість разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

Протягом минулої доби, 4 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі, збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

Поблизу Водяного ворог вів вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру. Двічі противник відкривав вогонь біля Красногорівки з мінометів 120-го калібру та зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Авдіївки російські окупанти здійснили обстріл у бік позицій наших захисників із великокаліберних кулеметів, а біля селища Луганське - ще й з гранатометів різних систем.

У районі населених пунктів Новолуганське, Зайцеве, Шуми, Південне, Залізне, Кримське, Торецьк, Новгородське був помічений проліт ворожого БПЛА типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування. Безпілотник був своєчасно подавлений засобами РЕБ.

Про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ.

Станом на 7:00 ранку, 5 травня, зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ, біля населеного пункту Майорськ - з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Бойових втрат серед наших захисників немає.

Нагадаємо, у вівторок, 4 травня у зоні бойових дій на Донбасі було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню російськими окупантами.

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