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Російські окупанти стріляли на Донбасі зі заборонених мінометів

Ворог три рази порушив сьогодні режим припинення вогню.

Російські окупанти стріляли на Донбасі зі заборонених мінометів
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил

У вівторок, 4 травня у зоні бойових дій на Донбасі було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню російськими окупантами.

Про це повідомила пресслужба ООС.

Поблизу Водяного ворог відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру.

Неподалік Авдіївки збройні формування РФ здійснили обстріл у бік позицій наших захисників із великокаліберних кулеметів.

У районі населених пунктів Новолуганське, Зайцеве, Шуми, Південне, Залізне, Кримське, Торецьк та Новгородське помітили ворожий безпілотник типу "Орлан-10", його своєчасно подавили.

Бойових втрат серед наших захисників немає.

Нагадаємо, протягом понеділка, 3 травня, у районі бойових дій на Донбасі збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню.

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