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З початку року в Україні сталося понад 9 тис. займань трави, сміття і чагарників

Також трапилося майже 80 лісових пожеж.

З початку року в Україні сталося понад 9 тис. займань трави, сміття і чагарників
Фото: zt.20minut.ua

Рятувальники попереджають про збільшення кількості пожеж на відкритих територіях та у природних екосистемах.

Так, з початку 2021 року на території України вже сталося майже 80 лісових пожеж та понад 9 тисяч займань на відкритих ділянках місцевості: трави, сміття, чагарників, повідомила пресслужба ДСНС.

“В Україні триває сезон господарських робіт, який насамперед супроводжується боротьбою зі сміттям та залишками рослинності шляхом спалювання. Така діяльність, за яку, між іншим, передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність, призвела до того, що збільшилась кількість пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях. Особливо це питання стоїть гостро у період тривалих травневих вихідних”, – йдеться у повідомленні.

Саме тому рятувальники посилюють превентивну роботу та разом із іншими службами вирушають у рейди населеними пунктами України.

За даними УкрГідрометцентру, 4 травня у більшості районів центральних, східних, Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької, Житомирської, Сумської, Одеської, Миколаївської областей переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Тож, ДСНС нагадує: категорично забороняється спалювати сміття, розводити багаття поблизу лісових насаджень, сухої рослинності та залишати недопалки чи сірники на трав’янистій підстилці.

Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, травень 2021 року буде теплішим, ніж зазвичай.

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