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Завтра в Україні до +15, без опадів

У середу температура підніметься до +20.

Завтра в Україні до +15, без опадів
Фото: apostrophe.ua

4-5 травня в Україні збережеться мінлива хмарність без істотних опадів, у західних областях 5 травня невеликий дощ.

Про це пише Укрінформ з посиланням на Укргідрометцентр.

Вітер західний і південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла.

У північних, місцями центральних, областях 4 травня і західних, 5 травня і в східних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°.

На півдні країни 5-10° тепла; вдень 4 травня 10-15° тепла, у південних та східних областях 13-18°, 5 травня в Україні 15-20°.

У столичному регіоні 4-5 травня без істотних опадів. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°; вдень 4 травня 10-15° тепла, 5 травня 15-20°.

Впродовж 6-7 травня синоптики прогнозують теплу погоду з невеликими короткочасними дощами у західних, північних і в більшості центральних областей.

Температура вночі 5-11°, вдень 15-21°, 6 травня у західних областях 13-18°, 7 травня на півдні та на сході до 24°.

У Києві 6-7 травня невеликий короткочасний дощ, місцями гроза, лише вночі 7 травня без опадів. Температура вночі 5-10°, вдень 15-20°.

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