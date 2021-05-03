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Сьогодні зранку окупанти стріляли біля Пісків

Втрат серед військових Збройних Сил України немає.

Сьогодні зранку окупанти стріляли біля Пісків
Фото: vchasnoua.com/

Протягом минулої доби, 2 травня, в районі проведення бойових дій на Донбасі було зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомила пресслужба ООС.

Зокрема, неподалік населеного пункту Катеринівка російські окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Станом на 07:00 3 травня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Поблизу населеного пункту Піски ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

Втрат серед військових Збройних Сил України немає.

“Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські збройні формування продовжують мінувати поля і дороги на тимчасово окупованих територіях України.

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