Поліція Одеси посилила охорону Соборної площі, Куликового поля й центральної частини міста. Станом на 11:30 грубих порушень не зафіксовано, йдеться у повідомленні МВС.

Ситуаційний центр також моніторить ситуацію на в'їздах і виїздах з міста.

"Також наряди правоохоронців виставлені біля культових споруд, де проходять святкові богослужіння. Вони проводять роз’яснювальну роботу з людьми та слідкують за дотриманням норм чинного законодавства й карантинних вимог. Безпосередньо на Куликовому полі роботу правоохоронців координують перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий, очільник поліції регіону Олег Бех та керівники інших силових структур", - додали в МВС.

Нагадаємо, 2 травня 2014 року в Одесі відбулися масові сутички прибічників єдності України та проросійських сепаратистів. В результаті загинули 48 осіб. 124 людини були травмовані, в числі яких - 21 правоохоронець. Найбільше жертв було на Куликовому полі. З того дня щорічно в місті проходять заходи для вшанування пам'яті загиблих.