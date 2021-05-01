Міноборони успішно випробувало куплені в Чехії артилерійські снаряди

Міністерство оборони успішно випробувало куплені у Чехії боєприпаси УОФ12 до 100-мм протитанкової гармати МТ-12.

Про це повідомляється на сайті міністерства.

Випробування, під час яких було здійснено 16 пострілів у різних режимах роботи підривника на уповільнення й фугасну дію, відбулися на Рівненському військовому полігоні.

Кожен із пострілів спрацював штатно.

"Проблем з гарматою під час пострілу не було. Дальність стрільби була від 700 до 1500 м. На всіх дальностях снаряди попадали. Зі снарядами не було проблем, бо зі старими проблеми виникають - осічки практично 50%. Новий снаряд осколково-фугасний - кращий, ніж його попередник, в рази", - розказав командир артилерійського підрозділу, який керував стрільбами.

Чеські снаряди можуть зберігатися не менше 10 років. У 2020 році їх відремонтували, розібравши всі елементи, замінивши порох і пороховмісні складові та укомплектувавши новими підривачами.

Нагадаємо, що у жовтні 2020 року між Міністерством оборони України та ДК "Укрспецекспорт" було укладено державний контракт на поставку 100 мм артилерійських боєприпасів. Постачальником боєприпасів виступила компанія Czech Defense Systems a.s.

Потреба у таких пострілах виникла через пожежі на арсеналах озброєння, які відбулися в Україні в останні роки.