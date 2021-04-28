Болгарія заявила про російський слід у чотирьох вибухах на складах боєприпасів в 2011-2020 роках

Болгарія знайшла російський слід у чотирьох вибухах на складах боєприпасів, які відбулися на території країни в 2011-2020 роках.

Про це на брифінгу заявила речниця головного прокурора Сійка Мілєва, пише місцеве видання BTV.

Перший вибух відбувся ще у листопаді 2011 року на складі, де зберігалась значна кількість боєприпасів та вибухівки. Вони призначались для експорту в Грузію та належали компаніям бізнесмена Омеляна Гебрева, якого пізніше двічі труїли "Новачком".

Два наступні випадки сталися у 2015 році на одному й тому ж складі. Частина знищеної продукції також належала збройній компанії Гебрева.

Останній вибух стався в 2020 році на заводі "Арсенал" в місті Казанлик.

"Ці чотири вибухи схожі між собою і водночас відрізняються від інших подібних випадків на арсеналах, що сталися протягом цього періоду. В усіх чотирьох випадках розслідування на місці подій не встановило конкретних причин, що призвели до вибухів", - сказала речниця.

В кожному випадку вибухам передували пожежі, які, як вважає болгарське слідство, були умисно ініційовані для евакуації людей, що знаходилися поблизу, і прикриття диверсійних заходів. Детонація потім відбувалася дистанційно.

"Знищена вибухами продукція призначалася для Грузії та України", - заявили в прокуратурі.

Підозрюваними у вчиненні диверсій є шість громадян Росії.

"Зібрані на сьогодні докази з високим ступенем достовірності дозволяють робити висновок, що метою дій російських громадян було припинення постачання спеціальної продукції до Грузії та України", - сказала речниця.

Нагадаємо, що в 2019 році журналісти встановили вісьмох офіцерів ГРУ РФ можуть бути причетні до спроби отруєння Гебрева.

На чолі групи ймовірно стояв генерал-майор Денис Сергєєв (псевдонім - "Сергій Федотов"). В операції також брали участь ще не менш як сім співробітників ГРУ: Сергій Лютенко ("Сергій Павлов"), Петро Борисов ("Георгій Горшков"), Іван Терентьєв ("Іван Лебедєв"), Микола Єжов ("Микола Кононихін "), Олексій Калінін (" Олексій Нікітін"), Данило Капралов ("Данило Степанов") і Володимир Мойсеєв ("Володимир Попов"). Останній може також бути ключовим організатором невдалого державного перевороту в Чорногорії.