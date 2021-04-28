Росія вислала сімох дипломатів Словаччини, Латвії, Литви і Естонії

Міністерство іноземних справ Росії наказало поїхати з країни семи іноземним дипломатам.

Персонами нон грата оголошено трьох працівників посольства Словаччини, двох працівників посольства Литви і по одному працівнику посольств Латвії та Естонії, повідомляється на сайті МЗС РФ (1, 2).

Їм дали сім днів, до 5 травня включно, на те, щоб залишити територію Росії.

Це рішення було прийнято у відповідь на висилку аналогічної кількості російських дипломатів, що відбулася на минулому тижні.

Нагадаємо, що взаємна висилка дипломатів між Росією та європейськими країнами пов'язана із заявою Чехії про те, що російська розвідка причетна до вибуху складу з боєприпасами в селі Врбетіце на сході країни в жовтні 2014 року, в результаті якого загинули дві людини.

17 квітня Чехія вислала 18 російських дипломатів, які вважаються співробітниками російських спецслужб (а пізніше - ще 70 дипломатів і технічних службовців), і закликала країн-членів Європейського Союзу та НАТО з проханням висилати з країни російських дипломатів, про яких відомо, що вони є співробітниками спецслужб.