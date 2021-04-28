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При пожежі в хостелі у центрі Риги загинули восьмеро людей

Ще дев'ять людей постраждали.

Фото: twitter.com/BNNLV

Уранці 28 квітня в одному з хостелів у центрі Риги сталася пожежа. За попередніми даними, загинули вісім людей, ще дев'ять людей постраждали, повідомляє Delfi.

Як зазначає Державна пожежно-рятувальна служба Латвії (VUGD), сигнал про пожежу надійшов на пульт чергового близько 5:00: горів коридор і житлові приміщення, а також дах шестиповерхового будинку на вул. Меркеля. Площа загоряння склала близько 140 кв. м.

Фото: delfi.lv

На місці працювали понад 50 пожежників.

Начальник оперативного управління VUGD Яніс Грінбергс заявив, що в будівлі встановлені залізні двері з кодовим замком, і це ускладнило роботу пожежників.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

На місці пожежі знайдено тіла восьми загиблих. Ще дев'ять людей постраждали, всього евакуйовано 20 осіб. Мер Риги Мартіньш Стакіс повідомив, що пожежа виникла в приміщеннях хостелу, де більшість мешканців - іноземці.

У лікарню в стані середньої тяжкості доставлені шість людей, повідомила представник Служби невідкладної медичної допомоги Ілзе Букша. Частина з них госпіталізована з опіками, інші - з отруєнням продуктами горіння.

Рятувальники продовжують роботи на місці пожежі. Рух транспорту вулицею, де розташований хостел, перекритий.

Нагадаємо, в серпні 2017-го сталася пожежа в готелі "Токіо Стар" Одесі. Загинуло дев'ять осіб, ще десятеро постраждали.

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