У Немишлянському районі Харкова горіли одразу чотири автомобілі, у пожежі постраждав 49-річний чоловік.
Про це повідомили місцеві надзвичайники.
“24 квітня о 01:40 на номер “101” надійшло повідомлення про пожежу, що сталась за адресою: вул. Сонячна 2, Немишлянського району в м. Харкові горіли автомобілі на автомобільній стоянці”, – йдеться у повідомленні.
До місця події були направлені два відділення Державної пожежно-рятувальної частини на автоцистернах.
На час їх прибуття встановлено, що полум'ям охоплені відразу 4 автомобілі: три автомобілі “Мersedes-Benz Sprinter”, та “Ford Transit”, на загальній площі 50 м. кв.
У результаті пожежі постраждав 49-річний чоловік, його госпіталізували з діагнозом опіки обличчя та верхніх кінцівок.
Рятувальники локалізували вогонь о 02:03 та ліквідували його о 03:05.
Причина пожежі наразі встановлюється.
Нагадаємо, торік у грудні невідомі спалили легковий автомобіль детектива Національного антикорупційного бюро у Львові.