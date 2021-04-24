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У Харкові загорілося чотири автомобілі, постраждав чоловік

Причина пожежі наразі встановлюється.

У Немишлянському районі Харкова горіли одразу чотири автомобілі, у пожежі постраждав 49-річний чоловік.

Про це повідомили місцеві надзвичайники.

“24 квітня о 01:40 на номер “101” надійшло повідомлення про пожежу, що сталась за адресою: вул. Сонячна 2, Немишлянського району в м. Харкові горіли автомобілі на автомобільній стоянці”, – йдеться у повідомленні.

Фото: kh.dsns.gov.ua

До місця події були направлені два відділення Державної пожежно-рятувальної частини на автоцистернах.

На час їх прибуття встановлено, що полум'ям охоплені відразу 4 автомобілі: три автомобілі “Мersedes-Benz Sprinter”, та “Ford Transit”, на загальній площі 50 м. кв.

Фото: kh.dsns.gov.ua

У результаті пожежі постраждав 49-річний чоловік, його госпіталізували з діагнозом опіки обличчя та верхніх кінцівок.

Рятувальники локалізували вогонь о 02:03 та ліквідували його о 03:05.

Причина пожежі наразі встановлюється.

Нагадаємо, торік у грудні невідомі спалили легковий автомобіль детектива Національного антикорупційного бюро у Львові.

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