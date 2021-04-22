Управління Державного бюро розслідувань у Краматорську з'ясовує обставини пожежі, яка сталася сьогодні опівдні на території військової частини у місті Рубіжне Луганської області.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

"За попередніми даними, на території військової частини сталося займання бензовозів. Внаслідок пожежі троє військовослужбовців отримали опіки різного ступеня тяжкості, наразі вони отримують медичну допомогу в міській лікарні. На місце події для з’ясування обставин терміново прибула слідчо-оперативна група ДБР", - йдеться у повідомленні.

Фото: dbr.gov.ua

Розпочато досудове розслідування за статтею недбалого ставлення до військової служби, вчиненого в умовах особливого періоду, крім воєнного стану (ч. 3 ст. 425 КК України).

Тривають слідчі дії.