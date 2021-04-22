​Апеляційний адмінсуд визнав законним перейменування Московського проспекту в Києві на честь Бандери

Шостий апеляційний адмінсуд визнав законним перейменування проспекту Степана Бандери та чотирьох інших столичних вулиць.

Про це повідомив адвокат В’ячеслав Якубенко, який у цій справі представляв інтереси Українського інституту національної пам’яті.

"Апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції про незаконність перейменування. Суд повністю задовольнив апеляції Київської міської ради, партії «Свобода», П. Богомазова, та Українського інституту національної пам’яті (який я мав честь представляти в апеляції)", - написав він у фейсбуці.

Таким чином, визнано законним відповідне рішення Київради від 7 липня 2016 року №559/559 "Про перейменування вулиць, проспектів та провулків у місті Києві", яким було перейменовано:

вулицю Баумана — на вулицю Януша Корчака;

вулицю Кутузова — на вулицю Генерала Алмазова;

вулицю Суворова — на вулицю Михайла Омеляновича-Павленка;

провулок Кутузова — на провулок Євгена Гуцала;

проспект Московський — на проспект Степана Бандери.

Нагадаємо, Окружний адміністративний суд Києва своїм рішенням від 28 січня 2021 року скасував рішення Київської міської ради від 7 липня 2016 року №559/559 "Про перейменування вулиць, проспектів та провулків у місті Києві". У КМДА повідомили, що готують апеляцію на це рішення.

7 липня 2016 Київрада перейменувала Московський проспект на честь Степана Бандери. Тоді мер Києва Віталій Кличко говорив, що Київрада може переглянути своє рішення, якщо будуть звернення від киян. Мер міг накласти вето на рішення Київради, однак не зробив цього. У серпні 2016-го Кличко підписав постанову про перейменування і відправив її у друк. Офіційно проспект Бандери з'явився 9 серпня, коли газета Київської міської ради "Хрещатик" опублікувала відповідне рішення.

25 червня 2019-го ОАСК скасував рішення про перейменування Московського проспекту і проспекту генерала Ватутіна на проспект Шухевича.

1 серпня 2019 року Український інститут нацпам'яті подав апеляцію на рішення Окружного суду Києва про скасування рішень Київради. Наприкінці грудня суд задовольнив апеляцію.