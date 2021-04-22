Їм закидають мінімум шість злочинів, двох людей встигли врятувати.

Фото: hk.npu.gov.ua

У Харкові затримали банду так званих чорних рієлторів, яку підозрюють у вбивстві людей заради їхніх квартир.

Про це повідомили харківське облуправління поліції та Офіс генерального прокурора.

"Вишукуючи самотніх людей або таких, які опинилися у складних життєвих обставинах, зловмисники підбирали індивідуальний спосіб заволодіння їхнім нерухомим майном. Когось зі своїх жертв споювали алкогольними напоями, у когось викрадали документи на житло, інших незаконно позбавляли волі та силоміць утримували. Але результат завжди був єдиний: на підставі підроблених документів квартири потерпілих переходили у чужу власність, кошти від збуту нерухомості осідали на рахунках учасників злочинної групи, а самих потерпілих знаходили мертвими", - йдеться в повідомленні.

Підозрюваним, серед яких шестеро чоловіків і три жінки, закидають щонайменше шість злочинних епізодів.

В одному випадку договір продажу житла оформили після смерті людини. Тіло іншої людини, яку спільники тривалий час споювали, було знайдено поблизу водойми.

Ще одного чоловіка обманом вивезли з квартири до будинку у селі, де утримували і підливали до спиртного речовини, які мали спровокувати зупинку серця. Після ексгумації тіла тепер проводиться судово-медична експертиза для встановлення причини смерті.

Фото: hk.npu.gov.ua

Фото: hk.npu.gov.ua

Фото: gp.gov.ua

Фото: gp.gov.ua

Фото: gp.gov.ua

Фото: hk.npu.gov.ua

Квартиру ще однієї харків’янки продали за фальшивими документами, жінку проти волі тримали на території домоволодіння, де в подальшому її побили, задушили та закопали на присадибній ділянці.

На думку слідства, така сама доля чекала ще двох людей, майно яких фігуранти вже встигли переоформити, а самих бранців тримали у приватному будинку.

Під час спецоперації було затримано двох співорганізаторів та шістьох осіб, яких вважають учасниками злочинного угруповання. Поліція провела майже 40 обшуків, під час яких вдалося знайти і врятувати бранців банди.

Затриманим інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 255 (створення злочинної організації), ст. 115 (умисне вбивство), ст. 190 ( шахрайство), ст. 358 (підробка документів).

Слідство встановило, що банді сприяв співробітник одного із відділів харківської поліції. Йому ще не повідомляли про підозру.

Нагадаємо, що у 2020 році група чорних рієлторів з Дніпра отримала довічне за вбивство дев'ятьох власників квартир.