У зв’язку з інцидентом журналіст звернувся з заявою до поліції.

В Центрі Києва невідомий напав на журналіста Романа Вінтоніва, який веде сатиричні телевізійні шоу під творчим псевдонімом Майкл Щур.

Про це Вінтонів повідомив у Facebook.

За його словами, інцидент трапився 21 квітня близько 14 години у Києві на перехресті вулиць Ярославів Вал і Франка.

“Я переходив дорогу по пішоходному переходу. Побачив, що по велодоріжці їдуть двоє хлопців на самокатах. Я зупинився, шоб їх пропустити. Бо їхали вони добренько так. А наскільки я бачив, не гальмували. Перший проїхав повз мене. Коли другий порівнявся зі мною, я йому голосно гаркнув «Пропускай пішоходів!»” - повідомив Вінтонів.

Після того, як водій самоката зупинився, між чоловіками почалася словесна перепалка. Під час неї водій самоката застосував до журналіста сльозогінний газ та вдарив його в обличчя.

Як повідомив Вінтонів, у зв’язку з інцидентом він звернувся з заявою до поліції. Журналіст також попросив очевидців події зв’язатися з ним.

“Я хочу знайти цього хлопця... Якщо ви/ваші знайомі бачили, як це все відбувалось, будь ласка, відпишіться в приватні повідомлення”, - написав Вінтонів.

Нагадаємо, 28 березня у передмісті північного Ванкуверу у Канаді невідомий з ножем напав на людей у бібліотеці Лінн Веллі.