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ДСНС попередила про заморозки в Україні

З 24 по 27 квітня очікуються заморозки в повітрі та на поверхні грунту.

ДСНС попередила про заморозки в Україні
Фото: EPA/UPG

За інформацією Укргідрометцентру, вночі 24 квітня у західних та північних областях, вночі 25-27 квітня в Україні, крім півдня, очікуються сильні заморозки у повітрі 0-3° (II рівень небезпечності, помаранчевий).

Про це інформує пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

У південних і центральних областях 24 квітня - заморозки на поверхні ґрунту 0-5° (I рівень небезпечності, жовтий).

У ДСНС повідомляють, що на Київщині вночі 24-27 квітня очікуються сильні заморозки у повітрі 0-3° (II рівень небезпечності, помаранчевий).

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