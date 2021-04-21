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МВС вивчає можливість створення відкритого реєстру домашніх насильників

Також міністерство анонсувало створення додатку для тих, хто постраждав або страждає від насильства. 

МВС вивчає можливість створення відкритого реєстру домашніх насильників
Фото: МВС

Міністерство внутрішніх справ України спільно з Фондом ООН у галузі народонаселення (UNFPA) анонсували створення мобільного додатку і впровадження засобів електронного контролю за людьми, що вчиняють домашнє насильство.

Також МВС і Національна поліція вивчають можливість створення відкритого реєстру кривдників, повідомили в пресслужбі міністерства. 

У МВС зауважили про успішні результати співпраці з UNFPA, зокрема, масштабну інформаційну кампанію, системні навчання поліцейських, матеріально-технічну допомогу щодо посилення спроможностей мобільних груп з протидії домашньому насильству. 

Представник UNFPA в Україні Хайме Надаль повідомив, що напрямки майбутньої співпраці, які будуть повністю узгодженими з МВС, включатимуть розробку стандартних операційних процедур для працівників поліції, розбудову спроможностей мобільних груп та викладачів навчальних центрів, створення мобільного додатку для тих, хто постраждав або страждає від насильства.

"Ми пишаємось спільними напрацюваннями і особливо створенням спеціалізованних мобільних груп у населених пунктах з невеликою кількістю жителів. Ми також вважаємо, кількість скарг про домашнє насильство, що суттєво зросла, свідчить про зростання довіри до вашої роботи", - сказав Хайме Надаль. 

Нагадаємо, за даними ВООЗ, кожна четверта жінка та дівчина у всьому світі зазнала фізичного або сексуального насилля з боку чоловіка чи партнера-чоловіка.

У 2020 році в Україні поліцейські отримали на 54% більше повідомлень та заяв про факти домашнього насильства, ніж торік.

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