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До поліції надійшло на 54% більше заяв про домашнє насильство, ніж торік, - МВС

На думку заступниці міністра, це свідчення готовності суспільства відкрито говорити на цю тему.

До поліції надійшло на 54% більше заяв про домашнє насильство, ніж торік, - МВС
Фото: xakac.info

Цього року поліцейські отримали на 54% більше повідомлень та заяв про факти домашнього насильства, ніж торік.

Про це заступниця міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко повідомила на пресбрифінгу, присвяченому проведенню Всеукраїнської інформаційної кампанії “16 днів проти насильства”, повідомляє Укрінформ.

“Цього року, в порівнянні з минулим, поліцейськими отримано на 54% більше заяв та повідомлень про факти домашнього насильства, було складено на 27% більше протоколів про адміністративне правопорушення, було винесено в 5 разів більше термінових заборонених приписів та взято на облік на 22% більше кривдників”, - розповіла Павліченко.

За її словами, це є свідченням не тільки зміни підходів у боротьбі з домашнім насильством, а також постійного навчання підрозділів МВС, залучення різних підрозділів до протидії та запобігання домашнього насильства з-поміж підрозділів Національної поліції, а також - свідченням готовності суспільства відкрито говорити на цю тему.

“Дійсно, карантин, який був спричинений пандемією COVID-19 ще більше оголив проблему домашнього насильства. І в таких умовах Міністерство внутрішніх справ дещо переглянуло підходи до запобігання та протидії цьому явищу”, - додала Павліченко.

Вона розповіла про заходи, які застосовують правоохоронні органи для протидії домашньому насильству, зокрема, збільшено кількість спеціалізованих мобільних груп реагування на випадки домашнього насильства.

Нагадаємо, у вересні Зеленський назвав домашнє насилля другою після ковіду проблемою в Україні. Президент підписав указ про запобігання домашньому насильству.

В Україні за пів року кількість повідомлень про домашнє насильство збільшилася на 40%. При цьому в період карантину в поліції не фіксували значного збільшення повідомлень.

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