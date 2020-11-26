У морі поблизу Одеси стався витік нафтопродуктів, - Держекоінспекція

Під час надзвичайної ситуації в Чорному морі відбувся розлив нафтопродуктів ймовірно з судна "Аметист".

Про це заявив голова Держекоінспекції Андрій Мальований, передає пресслужба відомства.

Раніше видання "Думская" повідомило про те, що на причалі в селищі Олександрівка на Одещині тоне судно Морської пошуково-рятувальної служби (МПСС) "Аметист". Буксир почав йти під воду приблизно о 16:00 25 листопада.

Судно, побудоване у 1977 році, так і не було введено в експлуатацію. При цьому на стоянці в Олександрівці кілька років поспіль відбувалися крадіжки металу. З суден, що стоять біля причалів, невідомі знімали водонепроникні двері і перегородки.

Як зазначив співрозмовник "Думской" у МПСС, під час відкачки води з трюмів навколо потопаючого буксира утворилася пляма нафтопродуктів.

Адміністрація морського порту інформацію про затоплення судна та розлив нафтопродуктів заперечила.

"Інформація, яка напередодні з’явилася в ЗМІ про морський буксир "Аметист", який нібито тоне в акваторії морського порту Чорноморськ, і щодо розливу нафтопродуктів, пов’язаних з цим судном, не відповідає дійсності", - повідомили у АМПУ.

Разом з тим у Держекоінспекції повідомили, що після появи інформації про забруднення направили запити до ДП "АМПУ", Чорноморської Філії ДП "АМПУ", Капітану морського порту Чорноморськ та Державної прикордонної служби. АМПУ повідомило, що ніяких порушень не виявлено. Після цього у взаємодії з прикордонниками працівники Держекоінспекції підійшли до причалу з моря.

"Наші співробітники зафіксували забруднюючі плями на поверхні води нафтопродуктами та помітили сліди сорбенту, який використовується для збору з водної поверхні нафтопродуктів. Тобто, в АМПУ знали про цей випадок і просто хотіли приховати результати катастрофи!" - повідомив Мальований.

Зазначається, що інспектори відібрали проби води у забрудненій частині акваторії для лабораторного аналізу. За результатами перевірки у ДЕІ назвуть збитки та з’ясують, хто є власником судна.

За фактом приховування відомостей про екологічний стан водних ресурсів та недбалого ставлення до посадових обов’язків працівників Чорноморської філії ДП "АМПУ" ДЕІ скерувала повідомлення про вчинення кримінального правопорушення до Одеської обласної прокуратури та ТУ ДБР в м. Миколаєві.

Нагадаємо, 10 вересня в Одесі підняли танкер Delfi, який зазнав аварії біля пляжу "Дельфін" ще в листопаді минулого року.