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Гриневецького можуть призначити на посаду голови Одеської ОДА, попри люстрацію, - Соня Кошкіна

Юристи знайшли вихід.

Гриневецького можуть призначити на посаду голови Одеської ОДА, попри люстрацію, - Соня Кошкіна
Сергій Гриневецький
Фото: izmail.es

Кандидат на посаду голови Одеської облдержадміністрації Сергій Гриневецький зможе бути призначений на цю посаду, попри закон про люстрацію - юристи знайшли лазівку в законі. Про це пише у своєму блозі шеф-редактор LB.ua Соня Кошкіна.

Вона нагадала, що колишній губернатор Одещини і тричі народний депутат потрапляє під люстраційний закон через роботу в комсомолі та Компартії. Ст. 3, ч.4 закону забороняє йому займати низку вищих посад до 2024 року.

Передбачалося, за словами Соні Кошкіної, що після місцевих виборів Сергій Гриневецький очолить облраду в разі його обрання. Проте з весни з ними велися попередні перемовини про можливе призначення керівником ОДА, але все впиралося в закон про люстрацію. Проте юристи знайшли спосіб, як його обійти.

"Усе впиралося лише в закон про люстрацію. І юристи знайшли вихід. Адже частина п'ята статті першої профільного закону говорить: заборона може бути задіяна лише один раз. І деякий час тому Гриневецький подав заяву на ім'я тодішнього голови ОДА Максима Куцого з проханням прийняти його заступником. Природно, Куций - з посиланням на закон - відмовив. І все, двері зачинилися - норма раз спрацювала. Наступна заява Гриневецького була вже як претендента на ОДА. А за попередньою пішло звернення до суду - «для закріплення» (з урахуванням вердикту ЄСПЛ про люстрацію)", - пише Соня Кошкіна.

Нагадаємо, 11 листопада Кабмін погодив кандидатуру Сергія Гриневецького на посаду голови Одеської ОДА. Також погоджені були голови Сумської та Миколаївської. Попередні очільники були звільнені за результатами місцевих виборів і внаслідок "оцінювання за певною системою показників", як зазначив керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

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