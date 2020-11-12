У "Слузі Народу" підготували зміни до Конституції про право президента призначати директора НАБУ

Для того, щоб цей законопроєкт внесли на розгляд до Верховної Ради, треба зібрати 150 підписів народних депутатів, але наразі їх не вистачає.

У партії "Слуга Народу" підготували зміни до Конституції про право президента призначати директора НАБУ.

Про це заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода" представник президента в Конституційному Суді Федір Веніславський.

"Наша політична сила підготувала законопроєкт про внесення змін до Конституції України, де ми, враховуючи оцей висновок (сумнівний висновок, але маємо його враховувати) Конституційного Суду, передбачаємо, що директора НАБУ має призначати президент за згодою Верховної Ради, і прямо в Конституції передбачаємо, що кандидати на посаду директора НАБУ мають обиратися на відкритому та прозорому конкурсі", - сказав Веніславський.

Він зазначив, що для того, щоб цей законопроєкт внесли на розгляд до Верховної Ради, треба зібрати 150 підписів народних депутатів, але наразі їх не вистачає.

"Наразі зібрано, якщо я не помиляюсь, близько 120 підписів і процес іде. Я думаю, що на наступному пленарному тижні ми закінчимо: зберемо всі підписи та внесемо цей законопроєкт", - сказав нардеп.

Нагадаємо, 28 серпня Конституційний Суд визнав неконституційним Указ президента про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро. В рішенні КСУ вказано, що Конституція містить вичерпний перелік посад, призначення на які здійснюється президентом України. Згідно з рішенням КСУ, назначати та звільняти директора НАБУ повинен Кабінет Міністрів. Указ №218/2015 про призначення Ситника директором НАБУ втратив чинність. Але рішення КСУ не поширюється на правовідносини, які виникли внаслідок здійснення посадових обов'язків Ситником.